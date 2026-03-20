“Florecerán pañuelos”: la Orquesta de los Chicos recordó el día de la Memoria, Verdad y Justicia

Concretaron una actividad donde hubo música y presentaron los pañuelos intervenidos.

La Orquesta Infanto Juvenil de Cuerdas de Cutral Co realizó una actividad en conmemoración del día de la Memoria, por la Verdad y Justicia que será el próximo 24 de marzo y a 50 años del último golpe militar.

La propuesta se desarrolló en el hall del Colegio Tecnológico de la UTN el jueves alrededor de las 19. Las chicas y chicos que asisten a la orquesta dirigida por el maestro Marcelo Chevalier, hace unas semanas atrás intervinieron pañuelos para adherirse al proyecto Florecerán Pañuelos que promovió las asociaciones de Madres y de Abuelas de Plaza de Mayo.

Para los diseños de los pañuelos fueron guiados por artistas plásticos María Gravino y Mauricio Vazquez. Según la elección de cada uno, pintaron, dibujaron y bordaron diferentes dibujos o leyendas, según cada uno eligió.

En el acto de este jueves asistieron el decano de la UTN, Pablo Liscovsky, la secretaria Académica Patricia González, la vicedirectora del colegio Fabiana Calderón, además de Jesús San Martín, presidente del Concejo Deliberante. Los invitados fueron Pablo Hodola y Juan Manuel Pincheira, integrantes de HIJOS. En el caso de Hodola tiene a sus padres Oscar Hodola y Sirena Acuña desaparecidos y el padre de Juan, Miguel Pincheira que está también desaparecido.

Los pañuelos fueron acomodados en los atriles y luego interpretaron la pieza Pañuelito Blanco. El registro fotográfico de la actividad será subido a la web de Abuelas, como invitaron a hacerlo desde la entidad, tal como se hizo la invitación desde la organización, según comentó la coordinadora de la orquesta, Ailén Vazquez.

En la propuesta estuvieron estudiantes de 4° año del Colegio y el público que quiso sumarse.

“Agradezco el espacio para poder mirarnos, escucharnos. Hay personas como nosotros, Juan y yo, que tenemos a nuestros padres desaparecidos. Yo busco a mi papá y a mi mamá. Tengo 50 años y ellos fueron secuestrados en mayo de 1976 fueron llevados y a mí me dejaron con una vecina”, empezó Pablo a relatar su experiencia y la lucha que llevan adelante.

Describió ante los estudiantes cómo el proceso militar secuestró a los bebés y niños. “La documentación habla de 400 bebés robados”, dijo Pablo y recordó que desde “la ausencia y el dolor tratamos de hacer esto día a día”.

Contó cómo habían sido secuestrados desde la escuela Pedro Maidana, Dora Seguel, quienes fueron liberados y su hermana, Arlene, quien hasta hoy sigue desaparecida.

“Lo hacemos por la memoria, la verdad y la justicia que está puesto por ley, pero esa ley va en nuestras vidas los 365 días del año”, subrayó. “No nos mueve el odio y no buscamos venganza sino la verdad. Queremos saber dónde están para hacer el duelo”, relató.

Finalmente, Pablo y Juan entregaron a las autoridades de la facultad Regional del Neuquén de la UTN, un cerámico con un pañuelo bordado que recuerda los 50 años del golpe militar.