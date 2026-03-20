El campeonato de enduro abre su calendario en Plaza Huincul

La competencia comienza el día domingo

El Enduro Extremo Patagónico llega a Plaza Huincul para dar inicio a la competencia 2026. El fin de semana del 21 y 22 de marzo se disputa la primera fecha.

Los caminos de Huincul serán los protagonistas de la primera fecha del campeonato de enduro. El día sábado, se realizará desde las 11 a las 13, las inscripciones y se podrá hacer una vuelta de reconocimiento por el circuito.

El domingo será el día de competencia, la actividad comienza de 8 a 10 de la mañana con la inscripción en el circuito. A las 10 de la mañana y hasta las 10:40 las motos ingresan en el parque cerrado y se realiza la reunión con los pilotos.

A las 10:45, se largan todas las categorías donde se realiza una vuelta y a las 13 horas se largan todas las categorías por grilla.

La entrega de premios se realizará a las 16 horas. Las categorías que participan son Senior, Junior, Master A y B, Veteranos y Principiantes.