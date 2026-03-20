Cutral Co y FLACSO trabajan en conjunto para fortalecer las políticas de infancia

Hubo charlas durante la mañana en el Hogar Crecer

Durante la mañana de hoy, se realizó un taller en el Hogar Crecer de Cutral Co que reunió a integrantes de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) con representantes de distintos sectores de la comunidad. El objetivo del encuentro fue el desarrollo de estrategias para mejorar el entorno de la niñez en la localidad.

En la jornada participaron profesionales de las áreas de salud, educación, justicia, defensoría y cuidados. Cintia Ferreira Mesa, responsable en el Hogar Crecer, informó que el trabajo consistió en debatir y construir planes de acción basados en los resultados de una encuesta territorial realizada en octubre pasado en los barrios de la ciudad.

Pablo Vinokur, representante de FLACSO Argentina, explicó que la institución brinda asistencia técnica e investigación en este proceso. Se trata de un proyecto que vincula a municipios de Argentina y Ghana con el University College de Londres.

Vinokur detalló que la elección de Cutral Co como uno de los seis municipios del programa se debe al compromiso previo de la administración local con el bienestar ciudadano y la inversión de recursos en el desarrollo de la comunidad.

La iniciativa busca potenciar los esfuerzos municipales mediante capacitaciones y el intercambio de experiencias internacionales, con foco en la primera infancia. Según indicaron los organizadores, se prevén nuevas visitas del equipo de FLACSO para dar seguimiento a las acciones planteadas a corto y largo plazo.