Copelco atenderá normalmente el lunes 23 de marzo

Se atenderá en los horarios habituales, como cualquier día hábil

Aunque a nivel nacional se estableció que el lunes próximo es un día no laborable con fines turísticos, desde la cooperativa de servicios se estableció que se atenderá en forma normal.

Tanto el edificio central como las oficinas comerciales tendrán horario normal y las guardias funcionarán como es habitual durante todo el año.

Los días no laborables son optativos y no implican el pago de un día al 100% de pago extra ya que no son feriados. En general no se trabaja en la administración pública lo que genera un gran movimiento turístico.