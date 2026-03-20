Conflicto Sejun: Implementaron protocolo de emergencia para garantizar la atención judicial

El Tribunal Superior de Justicia activó un protocolo de emergencia para garantizar la atención.

En el contexto del conflicto por la recomposición salarial que lleva adelante el sindicato que nuclea a los trabajadores judiciales de la provincia, el Tribunal Superior de Justicia dispusieron medidas extraordinarias para sostener el funcionamiento esencial.

Desde el Tribunal Superior de Justicia se informó que se activó su protocolo de emergencia ante la afectación del servicio, con el propósito de preservar el acceso a la justicia para toda la comunidad y, en especial, para los sectores más vulnerables.

A tal fin, se constituyó la Comisión Operativa de Emergencia, integrada por los presidentes de las Cámaras de Apelaciones de la I Circunscripción Judicial y del interior provincial, así como por los directores de las Oficinas Judiciales.

En la primera reunión, realizada el pasado 16 de marzo, se solicitó a cada organismo información sobre el impacto de las medidas de fuerza, a fin de definir las acciones necesarias para garantizar el funcionamiento esencial del servicio.

Hubo un segundo encuentro, en el que se resolvió la afectación transitoria de funcionarios de organismos jurisdiccionales y no jurisdiccionales del Tribunal Superior de Justicia, quienes serán asignados de acuerdo con las necesidades que determine la Comisión, priorizando la atención de los fueros de familia, penal y laboral.

Estas medidas serán progresivamente extensivas al resto de los organismos del Poder Judicial. Asimismo, se pusieron a disposición de los organismos las herramientas institucionales necesarias para dar respuesta a la coyuntura actual.