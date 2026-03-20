Atención: interrumpirán el paso por Ruta 17 y Maizani por obras

Desde el municipio huinculense se informó que este sábado 21 de marzo, en el horario de 08:00 a 18:00 horas, se llevará a cabo el cruce de la ruta Provincial N° 17 como parte de la obra de red cloacal correspondiente a barrio Norte.
Por tal motivo, el tránsito vehicular permanecerá interrumpido en el cruce de Ruta Provincial 17 y Azucena Maizani durante el desarrollo de las tareas.
Se dispondrá un operativo especial con presencia de personal policial y de la Dirección de Tránsito, quienes estarán a cargo de desviar la circulación por caminos alternativos habilitados hasta la finalización de los trabajos.