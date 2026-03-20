A 50 años del último golpe militar: pintaron pañuelos en el hospital de Cutral Co

La propuesta fue impulsada desde el Servicio Social del hospital de Complejidad Media.

A instancias del personal que integra el Servicio de Trabajo Social del hospital de Complejidad Media, y que se hizo extensivo a todo el personal y a las personas que quisieran sumarse a la actividad.

En esta ocasión, y bajo la campaña “Florecrán pañuelos” que promueve la organización Abuelas de Plaza de Mayo, se invitó a hacer el pañuelo propio, decorarlo, pintarlo, bordarlo y compartirlo en las redes oficiales de Abuelas (@abuelasdifusion).

En esta ocasión, Pablo Hodola y Juan Manuel Pincheira que integran la organización HIJOS y Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Expresos Políticos, compartieron la actividad que se desarrolló en el hospital y de la que hubo participantes de diversos sectores.