Vaca Muerta Insights: La 3° estación YPF que más vende en el país está en Plaza Huincul

En las jornadas Vaca Muerta Insights, Marín dijo que subirán los combustibles pero no un 24%

Se trata de la estación de servicios ubicada al ingreso de la ciudad sobre ruta 22 y a pocos metros de la refinería que tiene YPF en el Complejo Industrial de Plaza Huincul.

Allí se cargan camiones que luego recorren extensos caminos para abastecer de combustible a la Patagonia.

El CEO de la petrolera argentina, Horacio Marín, dijo en las jornadas Vaca Muerta Insights en Neuquén capital, que la venta de combustibles es impulsada por la actividad petrolera y que la cuarta que más vende está en la meseta de Añelo.

Sobre el aumento de los combustibles, Marín explicó que de todo el petróleo que refina YPF, el 80% es producción propia y el 20% lo tiene que comprar. Y ahora lo tiene que pagar, ese 20%, al precio de barril a 100 dólares. Ese costo es el que se traslada al precio de los combustibles, pero no el total del aumento.

“Nosotros nos ubicamos al día a la guerra (de Medio Oriente) y teníamos una situación dada en los precios. Precio de 67 dólares el crudo Medanito, por ejemplo. No aumentamos margen. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente trasladamos el impacto real que tienen las arcas de YPF, los aumentos que nos están generando las compras de petróleo de los distintos actores. Acá hay un libre mercado, entonces si yo le tengo que comprar, me vende al valor que me tiene que vender. Si hay un cambio, eso es lo único que trasladamos”, destacó Marín.

Lo cierto es que el combustible aumentó unos 70 pesos en los últimos días y si si mantiene el conflicto en Medio Oriente, puede que ser más aún.