Smoking.ch presenta “Nena”, su primer videoclip grabado en paisajes de Neuquén

El proyecto fue realizado de manera autogestiva, destacándose la edición completa a cargo del propio artista.

El artista emergente Smoking.ch lanzó su primer videoclip musical titulado “Nena”, una producción independiente que combina el género urbano con imponentes escenarios naturales del sur argentino.

El proyecto fue realizado de manera autogestiva, destacándose la edición completa a cargo del propio artista, quien apostó por una propuesta auténtica tanto en lo musical como en lo visual. El videoclip fue grabado en distintos puntos de la provincia de Neuquén, incluyendo locaciones destacadas como el Lago Villarino, aportando una fuerte identidad regional a la obra.

La producción ya se encuentra disponible en la plataforma YouTube, donde el artista invita al público a acompañar el lanzamiento a través de visualizaciones, “likes” y comentarios que contribuyan a ampliar su alcance.

Este lanzamiento marca el inicio de una nueva etapa en la carrera de Smoking.ch, quien adelantó que próximamente continuará trabajando en estudios de grabación en Neuquén y General Roca, junto a artistas de la escena local.

En ese sentido, también extendió una invitación abierta a músicos y creadores de la región que deseen sumarse a su proyecto, con el objetivo de fomentar la colaboración, compartir ideas y fortalecer el desarrollo del talento independiente.