Plaza Huincul empezó el plan de saneamiento con una limpieza en cercanías del basural

La inciativa se cumplió como parte del proyecto del cierre del basurero a cielo abierto.

Este miércoles por la tarde se realizó una actividad en la zona lindera al basural a cielo abierto frente a la ruta provincial N° 17 en Plaza Huincul.

Se trató de la primera jornada de limpieza manual de la que participaron el intendente Claudio Larraza, funcionarios y vecinos que de manera voluntaria acompañaron la propuesta.

El objetivo de este proyecto es la construcción de una fosa de rechazo transitoria destinada a la disposición de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) generados en la ciudad, y el cierre del basural a cielo abierto, que funciona desde 1970 en Plaza Huincul.

La implementación de esta infraestructura permitirá garantizar condiciones adecuadas de protección ambiental, sanitaria y operativa, en el contexto del proceso de transición hacia un sistema definitivo de gestión integral de residuos.

Asimismo, la construcción de esta fosa representa una solución técnica superadora que contribuirá al cierre definitivo del actual sitio de disposición.

Entre sus principales beneficios, alineados con la normativa ambiental provincial y nacional, se destacan la mejora en la protección ambiental, el fortalecimiento de la seguridad operativa y una mayor eficiencia económica para el municipio, además de iniciar el proceso de remediación ambiental, con una mirada puesta en la protección y el bienestar de las generaciones futuras.