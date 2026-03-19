Plaza Huincul abre inscripciones a un programa de formación técnica y digital

Está dirigido a personas mayores de 18 años

En Plaza Huincul se lanzó una nueva propuesta de capacitación destinada a fortalecer las habilidades laborales de la comunidad. La iniciativa es impulsada por la Fundación YPF en conjunto con el municipio local, y apunta a formar perfiles técnicos vinculados al sector energético.

El Programa de Formación Técnica y Digital está dirigido a personas mayores de 18 años que deseen adquirir conocimientos en áreas con alta demanda laboral. En esta edición, se dictarán cursos de nivel inicial en instalaciones eléctricas, energías renovables, instrumentación industrial y automatización con Arduino.

La cursada tendrá una duración de 14 semanas y comenzará el próximo 6 de abril. En tanto, el período de inscripción estará abierto desde el 18 de marzo hasta el 3 de abril, brindando a los interesados un plazo limitado para acceder a esta oportunidad formativa.

Desde la organización destacaron que el objetivo del programa es generar herramientas concretas que permitan mejorar la empleabilidad, promoviendo el desarrollo profesional en un contexto donde la capacitación técnica resulta clave para el crecimiento productivo de la región.

Las inscripciones se realizan de manera online a través del sitio oficial de la Fundación YPF:

https://lab.fundacionypf.org/formacion-tecnica/cursos