Pérfora derrotó a Regina como local y sigue invicto en la Liga Federal

Lleva tres partidos ganados en tres fechas

El equipo de Plaza Huincul disputó su segundo partido como local y derrotó al conjunto de Rio Negro por 87 a 77 con la vuelta de Nacho Claris a su casa.

Pérfora dominó de principio a fin el encuentro y continúa con su racha de victorias en el inicio de la Liga Federal de Básquet. Cerró todos los cuartos a su favor para ganar por 10 puntos de diferencia.

El primer cuarto fue por 27 a 18, la primera mitad la cerró a su favor por 49 a 42. En la segunda mitad, Pérfora cerró el tercer cuarto a su favor por 67 a 57 y el último cuarto donde cerró su victoria por 87 a 77.

Un momento emotivo fue cuando Ignacio Claris ingresó a la cancha y fue ovacionado por todo el público del Verde que se hizo presente en el Oscar Piti Claris.

Pérfora por su parte, se enfrentará en la cuarta fecha frente a Pacífico como visitante. Se vuelven a ver las caras luego de la final del Pre Federal donde el Decano se consagró campeón el año pasado.