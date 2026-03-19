Neuquén lanzó el programa “Salud Mental Accesible” para fortalecer la atención en toda la provincia

Con cuatro líneas de atención.

El gobierno de la provincia de Neuquén presentó oficialmente el programa Salud Mental Accesible (SaMA+), una estrategia integral destinada a ampliar el acceso, mejorar la calidad de atención y reforzar el acompañamiento en salud mental ante el crecimiento sostenido de la demanda en el sistema público.

El acto fue encabezado por el gobernador Rolando Figueroa, quien estuvo acompañado por el ministro de Salud Martín Regueiro y el titular de Sedronar, Roberto Moro, junto a autoridades provinciales y equipos técnicos del área.

Durante su discurso, Figueroa enfatizó la necesidad de una mayor presencia estatal frente a las problemáticas de salud mental. “No podemos dejar solo a alguien que está sufriendo. Tenemos que estar presentes, extender el horario y atender”, sostuvo. Además, destacó el compromiso del personal de salud y señaló que los avances del sistema responden, en gran medida, al esfuerzo de sus trabajadores.

El mandatario también vinculó los desafíos actuales con el crecimiento demográfico de la provincia, que en los últimos años ha registrado un aumento significativo de población, lo que impacta directamente en la demanda de servicios públicos.

Por su parte, el ministro Regueiro remarcó que la salud mental “es una política de Estado” y aseguró que las acciones impulsadas responden a necesidades concretas de la comunidad. En ese marco, informó que recientemente se concretaron 16 nuevas designaciones de profesionales para fortalecer el sistema sanitario.

Según datos oficiales, más de 506.000 personas utilizan el subsistema público de salud en Neuquén, sobre una población cercana a los 700.000 habitantes. Asimismo, las consultas crecieron de 2,3 millones en 2023 a 2,74 millones en 2025, con picos semanales de hasta 68.000 atenciones.

Cuatro líneas de acción

La estrategia SaMA+ se enmarca en el Plan Provincial de Salud 2024–2027 y contempla cuatro ejes principales para mejorar la accesibilidad y la respuesta del sistema:

Atención Ampliada: refuerzo del primer nivel de atención con horarios extendidos y nuevos dispositivos en centros de salud, enfocados en problemáticas como consumos, violencias, suicidio e infancias.

refuerzo del primer nivel de atención con horarios extendidos y nuevos dispositivos en centros de salud, enfocados en problemáticas como consumos, violencias, suicidio e infancias. Equipos de Enlace Territorial: equipos interdisciplinarios móviles que trabajarán en territorio, articulando acciones entre la comunidad, hospitales y otros organismos del Estado.

equipos interdisciplinarios móviles que trabajarán en territorio, articulando acciones entre la comunidad, hospitales y otros organismos del Estado. Dispositivos Comunitarios Accesibles: presencia de profesionales en cercanía con la comunidad para acompañar tratamientos, reducir barreras de acceso y brindar contención en situaciones de vulnerabilidad.

presencia de profesionales en cercanía con la comunidad para acompañar tratamientos, reducir barreras de acceso y brindar contención en situaciones de vulnerabilidad. Polo de Mujeres y Diversidad: espacio interinstitucional para la atención integral de mujeres y personas LGBTIQ+ que atraviesan situaciones de violencia, con el objetivo de evitar la revictimización y agilizar respuestas.

Más recursos y acompañamiento

Durante la presentación también se concretó la entrega de la orden de compra de un vehículo destinado al área de Salud Mental, como parte del fortalecimiento de recursos.

Además, se destacó la ampliación de la línea telefónica “Salud Mental Te Escucha”, que ahora cumple un rol clave en la articulación entre las personas que requieren asistencia inmediata y los servicios de salud.

Con esta iniciativa, el gobierno provincial busca consolidar un abordaje integral, comunitario e inclusivo de la salud mental, reforzando la red pública y garantizando una mayor accesibilidad para toda la población.