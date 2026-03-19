Inscriben a las Becas Roberto Rocca para estudiantes de escuelas técnicas de Cutral Co y Huincul

La inscripción estará abierta hasta el 1 de abril inclusive.

Estudiantes secundarios de la EPET N° 1, la EPET N° 10 y el Colegio Tecnológico de la UTN ya pueden inscribirse al programa de Becas Secundarias Roberto Rocca. Esta es una iniciativa del Grupo Techint que este año cumple 50 años en la Argentina.

En la Cuenca Neuquina, el programa es impulsado por Tecpetrol junto con la Fundación Hermanos Agustín y Enrique Rocca desde hace más de diez años, acompañando a jóvenes de la región en su trayectoria educativa.

La convocatoria está dirigida a estudiantes que se destaquen por su excelencia académica y demuestren compromiso con el estudio. El objetivo es reconocer ese esfuerzo y brindar un acompañamiento para que puedan continuar y potenciar su formación.

La inscripción estará abierta hasta el 1 de abril inclusive. Para conocer los requisitos y postularse, los interesados deben ingresar a www.robertorocca.org/es/becas. También pueden acercarse a su escuela o escribir a becas.secundarias.arg@robertorocca.org ante cualquier consulta.

Un programa con impacto en la región

El programa de Becas Roberto Rocca busca promover la excelencia académica y fortalecer la formación de jóvenes en las comunidades donde Tecpetrol desarrolla sus actividades.

Durante 2025, se otorgaron 157 becas secundarias a jóvenes de Cutral Co, Plaza Huincul, Añelo, Senillosa, Rincón de los Sauces y Catriel. Además, se entregaron 14 becas universitarias a estudiantes de ingenierías y geología de la UTN Facultad Regional Neuquén y la Universidad Nacional del Comahue.