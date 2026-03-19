Habrá corte programado de energía afectará a un sector de Plaza Huincul

Copelco informó que este viernes 20 de marzo de 2026 se realizará una suspensión provisoria programada del servicio eléctrico en la ciudad de Plaza Huincul, debido a tareas de mantenimiento en la red.

El corte se llevará a cabo en el horario de 08:00 a 10:00 horas y afectará a usuarios ubicados en el barrio Uno, específicamente desde calle 20 hacia el este y desde calle 13 hasta calle 11.

Además, se verán alcanzados algunos usuarios singulares, entre ellos:

INDUSLAB – UTN (Anexo)

Centro Cultural

Dirección Provincial de Telecomunicaciones

Club Perfora

Persistir

Desde la cooperativa solicitaron a los vecinos tomar los recaudos necesarios para evitar inconvenientes durante el lapso en que se desarrollen los trabajos, los cuales están sujetos a las condiciones climáticas.