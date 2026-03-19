Goleada de Alianza en su debut del Torneo Oficial de Lifune

Frente a Centenario como local

El conjunto de Cutral Co goleó a Centenario como local por 5 a 1 con un equipo alternativo pensando en los partidos que tendrá que afrontar en los próximos días.

Centenario arrancó mejor que Alianza pero no fue contundente. El Gallo abrió el marcador con el gol de Thiago Zarate y luego lo amplió con un gran pase de Joaquín Rikemberg para que nuevamente Zarate marque para Alianza.

Sobre el final, Paez descontó para centenario con un penal para recortar la distancia. En el segundo tiempo, Centenario comenzaba mejor que su rival buscando el empate. Alianza mejoró con los cambios y fue contundente, Leandro Cerda anotó el 3 a 1, luego Thiago Lapadu anotó su primer gol con la camiseta de Alianza para el 4 a 1.

El último gol del partido lo anotó Alejandro Diaz de cabeza luego de un extraordinario centro de Joaquín Rikemberg. Alianza comenzó con el pie derecho la defensa de su título obtenido en el 2025.

La segunda fecha se adelanta para el sábado y Alianza recibe a Maronese antes de en encuentro por la Copa Provincial.