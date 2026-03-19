El Colegio Tecnológico UTN abre la inscripción al seminario de nivelación para aspirantes 2027

La propuesta está orientada a alumnos y alumnas que actualmente cursan el último año del nivel primario

El Colegio Tecnológico de la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Neuquén (UTN FRN) anunció la apertura de inscripciones al Seminario de Nivelación destinado a estudiantes que aspiran a ingresar a la institución en el ciclo lectivo 2027.

La propuesta está orientada a alumnos y alumnas que actualmente cursan el último año del nivel primario en las ciudades de Cutral Co y Plaza Huincul, y que tienen previsto rendir el examen de ingreso al establecimiento.

Según se informó, el seminario será de modalidad virtual y no obligatoria, y tiene como objetivo acompañar a los futuros ingresantes en el fortalecimiento de conocimientos básicos, facilitando su preparación para la instancia evaluativa y su posterior adaptación al nivel secundario técnico.

Las personas interesadas deberán completar un formulario online con sus datos personales para formalizar la inscripción. El mismo se encuentra disponible en el siguiente enlace:

https://forms.gle/zdYsSibkcHGeMjAK8

El período de inscripción se extenderá desde el 19 de marzo hasta el 30 de marzo de 2026 a las 00:00 horas. Desde la institución aclararon que, cumplido ese plazo, el formulario se cerrará de manera automática, por lo que recomiendan realizar el trámite con anticipación.