Condenan a dos hermanos a 13 años de prisión por el homicidio de un camionero en Cutral Co

El hecho ocurrio en el mes de junio del año pasado

Un tribunal integrado por los jueces Maximiliano Bagnat, Lisandro Borgonovo y la jueza Vanessa Macedo Font condenó por unanimidad a dos hermanos a la pena de 13 años y cuatro meses de prisión de cumplimiento efectivo. La sentencia corresponde al delito de homicidio en ocasión de robo contra Mariano Ibarra, un transportista de Coronel Dorrego.

El hecho El crimen ocurrió el 2 de junio de 2025 en el barrio Pampa de la localidad de Cutral Co. Ibarra se encontraba a bordo de un camión que transportaba harina, estacionado en la calle General Paz, mientras dos compañeros realizaban la descarga de mercadería en un comercio.

En ese momento, los dos imputados abordaron el vehículo portando armas de fuego. Tras romper un vidrio, sustrajeron un teléfono celular, elementos personales y 200 mil pesos en efectivo. Durante el asalto, realizaron tres disparos contra el conductor. Una de las detonaciones impactó en el tórax de Ibarra, causándole heridas que provocaron su fallecimiento 28 días después en una clínica de la ciudad de Neuquén.

Los acusados y la condena Los responsables son dos hermanos que, según la fiscalía, tenían planeado huir de Cutral Co al enterarse del deceso de la víctima. En el mes de diciembre, ambos acusados reconocieron los hechos mediante un acuerdo y fueron declarados penalmente responsables. El juez Borgonovo señaló que el ataque fue una acción concertada con división de tareas e inteligencia previa.

La pena de 13 años y cuatro meses fue solicitada por la fiscal del caso, Mayra Febrer. Para la determinación de la misma, el tribunal valoró que el procedimiento abreviado evitó la realización del juicio y la revictimización de la familia del transportista. La jueza Macedo Font calificó la sanción como una pena justa, razonable y proporcional al hecho cometido.