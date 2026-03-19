Comerciantes y jefes policiales analizaron la implementación de un alerta temprana

Fue en la sede de la Cámara de Comerciantes e Industriales.

En una reunión que convocó a los jefes policiales y la dirigencia de la Cámara de Comerciantes e Industriales de Cutral Co se analizaron las alternativas a aplicar con la intención de evitar los hechos de inseguridad. En este contexto, el alerta temprana fue una de las propuestas.

Fue en horas de la tarde del martes que el personal de la Dirección Seguridad de la Comarca y el encuentro permitió afianzar vínculos institucionales y avanzar en la coordinación de acciones conjuntas entre la Policía y el sector comercial.

En ese contexto, se acordó la conformación de un sistema de alerta temprana a través de mensajería instantánea, que permitirá compartir información en tiempo real ante situaciones sospechosas, presencia de vehículos inusuales o la posible comisión de delitos.

Según se refirió, la iniciativa contempla reglas claras de funcionamiento y busca optimizar la comunicación directa entre comerciantes y fuerzas de seguridad, facilitando una respuesta más rápida y eficaz.

Asimismo, se dispuso el refuerzo de patrullajes en el sector comercial mediante móviles identificados y con contacto directo para intervenciones inmediatas.

Desde el ámbito comercial destacaron el compromiso y la labor que viene desarrollando el personal policial, valorando positivamente la implementación de estas herramientas que apuntan a mejorar la seguridad en la región.