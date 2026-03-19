Artesanías Neuquinas ofrece un 20% de descuento exclusivo para residentes en su 50° aniversario

En productos de diversas líneas, como madera, cerámica, platería y tejidos.

En el marco de su 50° aniversario y en coincidencia con el Día del Artesano, Artesanías Neuquinas lanzó una promoción especial destinada a residentes y personas nacidas en la provincia, con el objetivo de fortalecer el acceso a la producción cultural local y poner en valor el trabajo de artesanas y artesanos.

La iniciativa, que se extenderá durante todo el año, contempla un 20% de descuento en productos de diversas líneas, como madera, cerámica, platería y tejidos. El beneficio podrá utilizarse con todos los medios de pago disponibles: efectivo, tarjeta de débito, transferencia y tarjeta de crédito en una cuota.

Desde la institución destacaron que se trata de una acción inédita, pensada para reforzar el vínculo entre la comunidad y las producciones artesanales, entendidas no solo como bienes de consumo, sino como expresiones de identidad, historia y cultura viva del territorio neuquino.

Asimismo, remarcaron que cada pieza artesanal representa saberes y oficios transmitidos de generación en generación, constituyendo una parte fundamental del patrimonio cultural y una fuente de trabajo para numerosas familias de la provincia.

La propuesta también tiene un carácter inclusivo, ya que alcanza tanto a quienes residen en Neuquén como a neuquinas y neuquinos que viven en otros puntos del país, promoviendo el sentido de pertenencia más allá de las fronteras provinciales.