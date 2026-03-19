Qué anuncia el pronóstico para este jueves en Cutral Co y Plaza Huincul

Se anuncia lluvias dispersas hacia la noche.

Para este jueves, desde la Autoridad Intejurisdiccional de Cuencas -AIC- anunció una jornada con cielo cubierto con lluvias débiles y dispersas hacia la noche.

La temperatura máxima será de 22° y la mínima descenderá hasta los 12° Centígrados.

En cuanto al viento se presentará del oeste a 39 kilómetros con ráfagas de 59 kilómetros a lo largo del día. Para la noche rotará al sudoeste a 38 kilómetros con ráfagas de la misma intensidad.

El cielo estará cubierto en el día y para la noche se indica con lluvias débiles y dispersas.

Para el viernes, la mínima pronosticada estará en los 5° Centígrados y la máxima de 16°.