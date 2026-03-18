Neuquén reactiva con fondos propios la obra del hospital Norpatagónico

La medida fue formalizada a través de un decreto que aprueba un acuerdo transaccional entre el Estado provincial y la empresa constructora.

El gobierno de Neuquén oficializó la reactivación de la obra del Hospital Regional Norpatagónico, una de las infraestructuras sanitarias más relevantes de la provincia, que se encontraba paralizada. La medida fue formalizada a través de un decreto que aprueba un acuerdo transaccional entre el Estado provincial y la empresa constructora.

La decisión se enmarca en lo anunciado previamente por el gobernador Rolando Figueroa, quien confirmó que los trabajos serán retomados con financiamiento propio, priorizando el fortalecimiento del sistema público de salud y el uso responsable de los recursos.

Según explicó el mandatario, la reactivación del proyecto forma parte de un rediseño integral de la política sanitaria, orientado a mejorar la accesibilidad y descentralizar la atención. En ese sentido, se busca fortalecer la atención primaria mediante la generación de nuevos espacios en los barrios y la ampliación de horarios, con el objetivo de evitar la concentración de la demanda en hospitales de mayor complejidad.

El Hospital Regional Norpatagónico está emplazado en la zona de meseta de la ciudad de Neuquén, en el sector Z1 Sur, y es considerado una obra estratégica para el sistema sanitario provincial. De acuerdo con lo informado, su ejecución se llevará adelante por etapas, en función de las necesidades del área de Salud y del contexto macroeconómico.