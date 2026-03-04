San Martín propone que haya bicicletas públicas para que las usen los vecinos

Uno entre tantos proyectos en los que trabajará en el año legislativo

El proyecto se denomina “Biciteca”, que une la idea de biblioteca con las bicis, en el que se aplica el préstamo y su devolución. Se va a integrar con las sedes vecinales.

Esta idea fue parte de una batería de propuestas que el presidente del Concejo Deliberante, Jesús San Martín, presentó en la primera sesión ordinaria del 2026.

Uno de los proyectos que refiere a que en cada uno de los barrios haya una “biciteca” para que “puedan tener acceso a distintas bicicletas para aquellos vecinos tanto infancias como adolescentes no posean y poder articular con las distintas sedes barriales para generar este clima social y poder contener también de alguna manera en lo deportivo y en lo cultural”, dijo San Martín.

Pero además mencionó que se hará hincapié en la salud mental de la población, la prevención del suicidio, “vamos a trabajar en dispositivos comunitarios también con los distintos barrios de la comunidad”, señaló.

San Martín también destacó el discurso del intendente Ramón Rioseco y dijo que habrá acompañamiento del Concejo para las distintas obras que se planifican para el 2026. Y anunció la continuidad de los programas en los que ya trabajó el Concejo, como “Tu Voz, Tus Derechos” y “Escuelas visitan el Concejo”.

“Así que esperemos que este año sea muy desafiante pero también con un compromiso social y que nos encuentre a todos los actores como servidores públicos trabajando para nuestra comunidad”. Respecto al debate dentro del Concejo, pidió que haya “madurez política para poder trabajar en la construcción de consensos y también porque eso atañe fundamentalmente a lo que podamos desarrollar en pos de nuestros vecinos y vecinas de la comunidad”