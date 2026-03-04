Plaza Huincul: abren las inscripciones para la carrera de Auxiliar Administrativo Contable

El inicio de clases está previsto para el 9 de marzo, con cursado en turno mañana, de lunes a viernes.

El Centro de Formación Profesional N° 4 abrió las inscripciones para el ciclo lectivo 2026 de la carrera Auxiliar Administrativo Contable, una propuesta educativa avalada por el Consejo Provincial de Educación.

Según se informó, las inscripciones comenzaron el pasado 23 de febrero y se realizan de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 y de 14 a 22 horas, en la sede ubicada en calle Azucena Maizani 670, barrio Central de Plaza Huincul.

El inicio de clases está previsto para el 9 de marzo, con cursado en turno mañana, de lunes a viernes. La duración de la formación se extenderá hasta el 30 de junio.

Como instancia previa, se desarrollará un taller de orientación del 2 al 6 de marzo a las 10 horas, destinado a brindar información y acompañamiento a los ingresantes.

Documentación requerida

Para completar la inscripción, los interesados deberán presentar:

Fotocopia de DNI

Acta de nacimiento

Constancia de 3º año aprobado

Para mayor información, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 299-4842271 o acercarse personalmente a la institución.