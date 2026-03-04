Neuquén promociona en Chile su oferta turística y el nuevo vuelo directo con Santiago

La actividad se desarrollará del 6 al 8 de marzo en el centro comercial Parque Arauco, en Santiago de Chile.

La Provincia del Neuquén llevará adelante una acción promocional en Chile para difundir su oferta turística y presentar el nuevo vuelo directo que conectará la capital chilena con la ciudad de Neuquén. La actividad se desarrollará del 6 al 8 de marzo en el centro comercial Parque Arauco, en Santiago de Chile.

La propuesta es impulsada por NeuquénTur S.E. y contará con la participación de LATAM Airlines, que comenzará a operar la ruta aérea directa entre Santiago y Neuquén a partir del 29 de marzo.

Stand institucional y actividades interactivas

Durante las tres jornadas, se instalará un stand institucional donde el público podrá acceder a información detallada sobre los principales destinos turísticos de la provincia y sobre las características del nuevo servicio aéreo. Representantes de la aerolínea brindarán precisiones sobre días, horarios y frecuencias, facilitando datos clave para la planificación de viajes.

Además, se ofrecerán propuestas interactivas como juegos temáticos —entre ellos un memotest sobre atractivos neuquinos— y un espacio con chroma para que los visitantes puedan fotografiarse con paisajes emblemáticos de la provincia como fondo.

Productos turísticos estratégicos

La estrategia promocional pondrá el foco en productos diferenciales como la paleontología, reconocida internacionalmente por los hallazgos realizados en territorio neuquino; la ruta del vino, con bodegas que integran la identidad productiva regional; y la gastronomía patagónica, que combina sabores locales y propuestas innovadoras.

Asimismo, se buscará posicionar a la ciudad de Neuquén como puerta de entrada a experiencias vinculadas con la naturaleza, la cultura y la identidad regional, consolidando su rol estratégico dentro del mapa turístico patagónico.

Mercado clave para la región

El mercado chileno es considerado prioritario por su cercanía geográfica y afinidad con los destinos de la Patagonia argentina. La nueva conexión aérea directa permitirá fomentar escapadas de corta y media estadía, fortalecer el intercambio turístico entre ambas ciudades y dinamizar la economía regional.