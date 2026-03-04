Inició la capacitación “El Arte del Cóctel” en Cutral Co

Con gran concurrencia de vecinos y vecinas de la comarca

El martes se realizó el primer encuentro de la formación “El Arte del Cóctel”, una iniciativa organizada por la Secretaría de la Mujer y la Diversidad.

El programa tiene como objetivo proporcionar conocimientos para la inserción laboral en el sector gastronómico y de eventos.

La jornada inaugural contó con la presencia de la secretaria Carolina Alarcón y asistentes de diferentes edades. La clase estuvo a cargo de Gustavo Salem, integrante de Cóctel Neuquén con 19 años de trayectoria en el rubro.

Durante esta primera sesión, el instructor presentó las herramientas de trabajo y definió el rol del bartender junto con sus áreas de especialización. Asimismo, se detallaron los componentes de la barra como espacio de desempeño profesional.

La capacitación tendrá continuidad en próximos encuentros, donde se integrarán contenidos teóricos y prácticos.