Gran presencia de binomios de Cutral Co y Plaza Huincul en el Rally Neuquino

Dentro de los 49 inscriptos

El campeonato de Rally Neuquino 2026 comienza su calendario en Las Coloradas con la primera fecha de la temporada. Los binomios de la comarca petrolera confirmaron su participación en diversas categorías, según los registros oficiales de la competencia.

A continuación, se detalla la lista de pilotos y navegantes locales distribuidos por clase:

Clase A1

Facundo Lillo y Lautaro Lillo (Cutral Co): Participan con un Ford Ka.

Clase A2

Patricio Elfi y Romina Castillo (Cutral Co): Compiten a bordo de un Fiat Regatta.

Clase A6

Claudio Bustos y Debora Vazquez (Cutral Co): Integran la categoría con un Ford Ka Kinetic.

Clase A7

Daniel Franco y Matias Romero (Cutral Co): Corren en un Seat Ibiza.

Jeremias Tieri y Carlos Almeira (Cutral Co): Participan con un Vw Polo Classic.

Damián Fagan y Cesar Luengo (Cutral Co): Compiten en un Vw Gol Power.

Daniel Sosa y Cristian Sosa (Plaza Huincul): Representan a la ciudad con un Vw Gol.

Clase N2

Alejandro Avila y Emanuel Romero (Cutral Co): Participan con un Ford Ka Viral.

Sergio Basile (Cutral Co): Inscripto como piloto en un Ford Ka Viral.

Juan Pablo Fagan y Agustín Chavez (Plaza Huincul): Compiten en un Nissan March.

Clase N2L

Miguel Huenulao y Jonatan Liberatore (Cutral Co): Corren a bordo de un Vw Voyage.

Denis Olivera y Lucas Hernandez (Cutral Co): Integran la clase con un Chevrolet Corsa.

Clase RC5