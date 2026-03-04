Empresas pymes petroleras podrían cerrar por el cobro de impuestos del gobierno de Milei

Si quiebran las pymes petroleras, podrían ampliarse la cantidad de despidos

En el negocio petrolero, la industria que mueve la economía de Neuquén, reina la ley del gallinero. Los “de abajo”, en general pymes medianas o pequeñas financian a las grandes empresas con pagos atrasados a 60 o 90 días en una economía inestable y un ajuste constante en sus costos.

Y ello se sostiene, en gran parte, con el diferimiento que hacen las pymes del pago de impuestos nacionales. Bueno, ello ya no podrá ser porque todos los empresarios, incluidos los de Cutral Co y Plaza Huincul, han sido advertidos de que ya no se tolerará el atraso.

Cada vencimiento deberá ser respetado, bajo pena de multas e imposibilidades de operar. Esta presión tributaria de ARCA fue comunicada a los profesionales contadores para que lo extiendan a todos sus clientes.

Un empresario local explicó a Cutral Co al Instante que “desde hace unos meses aplican ajustes de las deudas previas, se endurecieron los controles pero la exigencia de pagar al día puede hacer quebrar a muchas empresas chicas y dejar a muchas personas sin empleo”.

Y agregó “es justo y legal, nadie lo duda, pero la actual situación económica de muchas empresas haría que la presión tributaria les impida seguir operando”. En los últimos meses, hubo centenares de despidos en la comarca petrolera y en Rincón de los Sauces, el sindicato petrolero denunció que 2000 personas podrían quedar sin trabajo.

El gobierno nacional redobla la presión tributaria, ya que además de exigir a las empresas, también apunta a los pequeños contribuyentes que hasta ahora había evitado el pago de impuestos con las billeteras virtuales pero ahora esos movimientos también son considerados para la recategorización del monotributo.