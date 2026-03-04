Desactivan la Alerta Nati tras localizar a adolescente en la comarca petrolera

La investigación se encontraba bajo intervención de la Fiscalía de la Segunda Circunscripción Judicial.

La Policía informó que quedó sin efecto la Alerta Nati que se había activado en la comarca por la búsqueda de una adolescente de 17 años.

El pedido de localización había sido emitido en las últimas horas, luego de que se radicara la denuncia correspondiente. Al momento de difundirse el aviso oficial, se desconocía la vestimenta que llevaba puesta y la investigación se encontraba bajo intervención de la Fiscalía de la Segunda Circunscripción Judicial.

Desde las autoridades no se brindaron mayores detalles respecto a las circunstancias en las que fue hallada.