Cutral Co: realizarán fumigación general en el Cementerio local este viernes

El espacio permanecerá cerrado durante toda la jornada

Servicios Públicos de la Municipalidad de Cutral Co informó que este viernes 6 de marzo se llevará adelante una fumigación general en el Cementerio local, como parte de las tareas de mantenimiento y control sanitario del predio.

Según se indicó oficialmente, el espacio permanecerá cerrado durante toda la jornada con el objetivo de garantizar la correcta ejecución de los trabajos y preservar la seguridad tanto de los vecinos como del personal municipal afectado a las tareas.

Desde el área señalaron que únicamente se permitirá el ingreso del personal de sepultura en caso de que se presente alguna situación de emergencia.

La medida forma parte de las acciones periódicas destinadas a mantener las condiciones sanitarias del lugar y asegurar su adecuado mantenimiento.