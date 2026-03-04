Cutral Co: habrá una suspensión provisoria del servicio eléctrico este jueves

El corte se extenderá desde las 8:00 hasta las 11:00 horas.

informó que este jueves 5 de marzo de 2026 se realizará una suspensión provisoria programada del servicio eléctrico en la ciudad de Cutral Co, debido a tareas de mantenimiento.

El corte se extenderá desde las 8:00 hasta las 11:00 horas y afectará a usuarios ubicados en los siguientes sectores:

Desde el zanjón colector de crecidas hasta avenida Castelli, y desde Belgrano hasta avenida Roca.

Desde Esther Kraitman hasta Colón, y desde 12 de Octubre hasta avenida Castelli.

Además, se verán alcanzados usuarios singulares, entre ellos: parte del barrio Brentana, Jardín N° 15, Cablevisión y amplificadores.

Desde la cooperativa solicitaron a los vecinos tomar los recaudos necesarios para evitar inconvenientes durante el lapso que dure la interrupción.