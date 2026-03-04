Cutral Co: convocan a acompañar a la familia de Luciano Hernandorena en una audiencia clave

Sobre modificación y revisión de medidas cautelares en el marco de la causa por el crimen ocurrido en 2024.

La familia y amigos de Luciano Hernandorena convocaron a la comunidad a acompañarlos este jueves 5 de marzo a las 10:00 en el Poder Judicial de Cutral Co, donde se realizará una audiencia de modificación y revisión de medidas cautelares en el marco de la causa por el crimen ocurrido en 2024.

Según informaron, en esta instancia se solicitará que el condenado comience a cumplir la pena que le fue impuesta por la Justicia, tras la confirmación de la sentencia por parte del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén (TSJ).

Semanas atrás, el fiscal jefe Gastón Liotard comunicó en audiencia que el máximo tribunal provincial ratificó la condena de casi 13 años de prisión contra Rodrigo Abarzúa por el homicidio de Luciano Hernandorena, el joven asesinado durante una fiesta en Cutral Co en 2024.

De acuerdo con lo señalado por la fiscalía, el condenado continuará detenido y el proceso avanza hacia el cumplimiento efectivo de la pena. La audiencia de este miércoles es considerada por la familia como un momento clave, ya que podría tratarse de la última instancia dentro del proceso judicial.