Palín comienza con las inscripciones para el 2026

Realizan sus actividades en el gimnasio municipal Enrique Mosconi

El equipo de hockey comenzó con la inscripción para su escuela municipal. Las edades que pueden participar van desde los 4 años hasta los 18.

Si bien están divididos por edades, de 4 años a 12 tienen actividad de 18:30 a 19:30 los días martes y jueves. Para los que tienen de 13 a 18 años, los horarios son de 19:30 a 21:15 horas los mismos días.

Los entrenamientos se realizan en la cancha de césped sintético que con la que cuenta el gimnasio municipal Enrique Mosconi.

Quienes deseen formar parte de Palin, se pueden comunicar al número 2994678098.