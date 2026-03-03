El IFD N° 14 de Cutral Co postergó el inicio de actividades por obras en el edificio

El Instituto de Formación Docente N° 14 de Cutral Co informó a su comunidad educativa que no podrá iniciar las actividades en la fecha prevista, debido a que las obras edilicias en el establecimiento aún se encuentran en ejecución.
A través de un comunicado oficial, la institución explicó que, si bien existe la intención de comenzar el ciclo en tiempo y forma, consideran prioritario garantizar las condiciones adecuadas de seguridad y funcionamiento para el desarrollo normal de las actividades académicas.
Desde el equipo directivo señalaron que mantienen contacto permanente con las autoridades correspondientes para obtener precisiones sobre la finalización de los trabajos en el edificio. En ese marco, indicaron que la nueva fecha de inicio será comunicada oportunamente una vez que exista confirmación oficial.