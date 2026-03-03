El CFP N° 22 de Cutral Co lanzó un curso de operador en informática

El programa incluye contenidos fundamentales para tareas de gestión y administración tanto en el sector público como privado.

El CFP N° 22, dependiente del Consejo Provincial de Educación, abrió la inscripción para el curso cuatrimestral “Operador de Informática para la Gestión y Administración”, una propuesta orientada a brindar herramientas prácticas para el desempeño laboral en ámbitos administrativos y comerciales.

La capacitación está diseñada para quienes buscan incorporar o fortalecer conocimientos en el uso de herramientas digitales clave. El programa incluye contenidos como procesadores de texto, presentaciones, hoja de cálculo, sistema operativo e internet, competencias fundamentales para tareas de gestión y administración tanto en el sector público como privado.