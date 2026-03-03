Cutral Co participará del Festival de la Vendimia Neuquina 2026

El vino que representará a Cutral Co será “La Pueblada”, una etiqueta que busca reflejar la identidad y la historia de la comunidad

La ciudad de Cutral Co formará parte del Festival de la Vendimia Neuquina 2026, que se desarrollará durante el mes de marzo en distintos puntos de la provincia, con propuestas culturales, degustaciones y actividades vinculadas al enoturismo. La participación local será el próximo 21 de marzo.

El lanzamiento oficial tuvo lugar en la ciudad de Neuquén y estuvo encabezado por el gobernador Rolando Figueroa y la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves, junto a autoridades provinciales y representantes de las localidades que integran la agenda vendimial.

En representación de Cutral Co participaron el jefe de Gabinete y Gobierno, Walter Mardones; la concejal Jesica Rioseco; y la responsable de la Bodega Cutral Co, Marcela Pavón.

En esta edición, el vino que representará a Cutral Co será “La Pueblada”, una etiqueta que busca reflejar la identidad y la historia de la comunidad. Además, se presentó el Chardonnay elaborado por la bodega local, que próximamente competirá a nivel internacional.