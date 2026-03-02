Fin de semana violento: hubo disparos en el Parque de la Convivencia

Durante la madrugada del domingo se escucharon dos detonaciones en cercanías al Parque de la Convivencia, en Plaza Huincul.
En ese momento, cerca de las 3 h, había decenas de personas disfrutando del lugar, con reposeras, niños y adultos.
Según el testimonio de un lector de Cutral Co, se inicia una discusión y en un momento se escuchan dos disparos y las personas que comienzan a alejarse, por miedo a que siguiera el enfrentamiento, lo que no ocurrió.
El municipio y la policía informaron de controles que se hicieron durante el fin de semana. El secretario de seguridad, Ramón Lecaro, había advertido que personas de mal vivir se reunían en el lugar y molestan a las familias que aprovechan el espacio recreativo.