Copa Provincial: Así quedaron los cruces para los cuartos de final

Alianza y Petrolero tienen rivales

En la jornada de ayer se disputaron los partidos de vuelta de la Copa Provincial 2026 y ya se conocen los cruces para la siguiente instancia.

Alianza juega con Rio Grande que le ganó a Centenario como visitante, Petrolero se enfrenta a Esperanza de Rincón que le ganó por penales a Pacífico.

Independiente le ganó a Andacollo como local y se enfrenta a Maronese que le ganó a Unión de Zapala en el oeste neuquino. San Patricio por su parte, le ganó a Manzano Amargo con un abultado global y se enfrenta a Sociedad Estudiantil luego de que eliminara a Patagonia por penales.