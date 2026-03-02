Barrio Unión de Cutral Co suma nuevas capacitaciones gratuitas

Las propuestas formativas incluyen talleres de peluquería y tejido.

Cutral Co, a través de la secretaría de la Mujer y la Diversidad, anunció el inicio de nuevas capacitaciones barriales en el barrio Unión, destinadas a vecinos y vecinas interesados en adquirir herramientas con salida laboral.

Las propuestas formativas incluyen talleres de peluquería y tejido, que se dictarán en la sede del barrio con el objetivo de fomentar el aprendizaje de oficios y promover el desarrollo económico local.

En el caso de Peluquería, la capacitación estará a cargo de Rosana Cofre y se desarrollará los lunes y miércoles, de 9:30 a 11:30 horas, en la sede del barrio Unión. El curso apunta a brindar conocimientos básicos y prácticos para el cuidado y corte del cabello, orientados tanto al uso personal como a una posible salida laboral.

Por su parte, el taller de Tejido, dictado por Isabel Molina, tendrá lugar los martes y jueves, de 15:00 a 17:00 horas, también en la sede barrial. La propuesta busca enseñar distintas técnicas artesanales, promoviendo la creatividad y la generación de productos textiles.