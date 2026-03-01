Ulise continúa internado en el Garrahan y su familia solicita colaboración para afrontar el tratamiento

El tratamiento que debe recibir requiere insumos y cuidados específicos, además de una permanencia prolongada en el centro de salud.

Ulise, un niño que permanece internado en el hospital Garrahan, continúa a la espera de la colocación de un catéter y de un tratamiento de larga duración. Mientras atraviesa este delicado proceso de salud, su familia solicita ayuda económica para poder cubrir los gastos que implica su atención médica y estadía.

Según informaron sus allegados, el tratamiento que debe recibir requiere insumos y cuidados específicos, además de una permanencia prolongada en el centro de salud. Esta situación genera un fuerte impacto económico en el entorno familiar, que actualmente apela a la solidaridad de los vecinos.

Para quienes deseen colaborar, se habilitó una cuenta a nombre de Florencia Micaela Inostroza. Los datos difundidos para realizar aportes son los siguientes:

CVU: 0000003100040560888403

0000003100040560888403 Alias: renata.ulise.alma.mp

renata.ulise.alma.mp CUIT/CUIL: 27425184291

27425184291 Plataforma: Mercado Pago

Desde la familia remarcan que “la mínima colaboración marca la diferencia” y destacan que la difusión del caso también es una herramienta fundamental para alcanzar a más personas que puedan brindar apoyo.

Quienes no puedan realizar un aporte económico pueden colaborar compartiendo la información en redes sociales, con el objetivo de ampliar la red de ayuda para Ulise y su familia en este momento tan complejo.