Plaza Huincul realizará la 3° edición de Ciencia y Tecnología

La convocatoria tiene carácter provincial y está dirigida a instituciones educativas de todos los niveles

La subsecretaría de Industria y Tecnología de la Municipalidad de Plaza Huincul convoca a la comunidad a participar de la 3° Edición de Ciencia y Tecnología Municipal, que se desarrollará el próximo 10 de abril en la ciudad.

La convocatoria tiene carácter provincial y está dirigida a instituciones educativas de todos los niveles, así como a proyectos científicos y tecnológicos locales y provinciales. El objetivo es promover la divulgación del conocimiento, incentivar el desarrollo de vocaciones científicas desde edades tempranas y fortalecer el vínculo entre el sistema educativo, la innovación y la comunidad.