Mes de la Mujer: el hospital zonal impulsa actividades de prevención y controles

Con eje en el abordaje del cáncer de mama y el cáncer de cuello de útero.

En el marco del Mes de la Mujer, el hospital de Cutral Co y Plaza Huincul anunció una serie de actividades abiertas a la comunidad destinadas a la promoción y prevención de la salud, con eje en el abordaje del cáncer de mama y el cáncer de cuello de útero.

Bajo el lema “Cuidarte es quererte. ¡Tu salud importa!”, se llevará adelante consultorios especiales y una jornada integral con múltiples servicios preventivos.

Consultorios de PAP y atención ginecológica

Del 9 al 13 de marzo, en el edificio ubicado en Av. Schreiber S/N, funcionarán consultorios de PAP y atención ginecológica en doble turno: de 9 a 12 horas y de 16 a 20 horas.

Para acceder, las pacientes deberán solicitar turno previo por ventanilla o a través de la aplicación oficial.

Desde el hospital recordaron las indicaciones necesarias para la realización del Papanicolaou (PAP):

  • No encontrarse en período menstrual.
  • No haber mantenido relaciones sexuales en las 48 horas previas.
  • No haberse realizado duchas vaginales en las 48 horas anteriores.
  • No haber utilizado óvulos ni cremas vaginales en ese mismo lapso.

Jornada especial de promoción y prevención

Además, el viernes 6 de marzo, de 9 a 13 horas, se desarrollará una jornada abierta en la entrada del hospital con múltiples propuestas de cuidado integral.

Durante la actividad se ofrecerán:

  • Consultorios de PAP, HPV y mamografías.
  • Aplicación de vacunas para adultos.
  • Testeos preventivos.
  • Control de glucemia y signos vitales.
  • Stand saludable a cargo de CIAPS.
  • Participación del Banco de Leche Humana.

También intervendrán los servicios de Imágenes, Ginecología, Kinesiología, Epidemiología, Agentes Sanitarios, Trabajo Social y Recursos Humanos.

Desde la institución destacaron que el objetivo es facilitar el acceso a controles preventivos y fortalecer la detección temprana, herramientas fundamentales para reducir la incidencia y mortalidad de enfermedades oncológicas en mujeres.