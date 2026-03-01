Mes de la Mujer: el hospital zonal impulsa actividades de prevención y controles

En el marco del Mes de la Mujer, el hospital de Cutral Co y Plaza Huincul anunció una serie de actividades abiertas a la comunidad destinadas a la promoción y prevención de la salud, con eje en el abordaje del cáncer de mama y el cáncer de cuello de útero.
Bajo el lema “Cuidarte es quererte. ¡Tu salud importa!”, se llevará adelante consultorios especiales y una jornada integral con múltiples servicios preventivos.
Consultorios de PAP y atención ginecológica
Del 9 al 13 de marzo, en el edificio ubicado en Av. Schreiber S/N, funcionarán consultorios de PAP y atención ginecológica en doble turno: de 9 a 12 horas y de 16 a 20 horas.
Para acceder, las pacientes deberán solicitar turno previo por ventanilla o a través de la aplicación oficial.
Desde el hospital recordaron las indicaciones necesarias para la realización del Papanicolaou (PAP):
- No encontrarse en período menstrual.
- No haber mantenido relaciones sexuales en las 48 horas previas.
- No haberse realizado duchas vaginales en las 48 horas anteriores.
- No haber utilizado óvulos ni cremas vaginales en ese mismo lapso.
Jornada especial de promoción y prevención
Además, el viernes 6 de marzo, de 9 a 13 horas, se desarrollará una jornada abierta en la entrada del hospital con múltiples propuestas de cuidado integral.
Durante la actividad se ofrecerán:
- Consultorios de PAP, HPV y mamografías.
- Aplicación de vacunas para adultos.
- Testeos preventivos.
- Control de glucemia y signos vitales.
- Stand saludable a cargo de CIAPS.
- Participación del Banco de Leche Humana.
También intervendrán los servicios de Imágenes, Ginecología, Kinesiología, Epidemiología, Agentes Sanitarios, Trabajo Social y Recursos Humanos.
Desde la institución destacaron que el objetivo es facilitar el acceso a controles preventivos y fortalecer la detección temprana, herramientas fundamentales para reducir la incidencia y mortalidad de enfermedades oncológicas en mujeres.