Mes de la Mujer: el hospital zonal impulsa actividades de prevención y controles

Con eje en el abordaje del cáncer de mama y el cáncer de cuello de útero.

En el marco del Mes de la Mujer, el hospital de Cutral Co y Plaza Huincul anunció una serie de actividades abiertas a la comunidad destinadas a la promoción y prevención de la salud, con eje en el abordaje del cáncer de mama y el cáncer de cuello de útero.

Bajo el lema “Cuidarte es quererte. ¡Tu salud importa!”, se llevará adelante consultorios especiales y una jornada integral con múltiples servicios preventivos.

Consultorios de PAP y atención ginecológica

Del 9 al 13 de marzo, en el edificio ubicado en Av. Schreiber S/N, funcionarán consultorios de PAP y atención ginecológica en doble turno: de 9 a 12 horas y de 16 a 20 horas.

Para acceder, las pacientes deberán solicitar turno previo por ventanilla o a través de la aplicación oficial.

Desde el hospital recordaron las indicaciones necesarias para la realización del Papanicolaou (PAP):

No encontrarse en período menstrual.

No haber mantenido relaciones sexuales en las 48 horas previas.

No haberse realizado duchas vaginales en las 48 horas anteriores.

No haber utilizado óvulos ni cremas vaginales en ese mismo lapso.

Jornada especial de promoción y prevención

Además, el viernes 6 de marzo, de 9 a 13 horas, se desarrollará una jornada abierta en la entrada del hospital con múltiples propuestas de cuidado integral.

Durante la actividad se ofrecerán:

Consultorios de PAP, HPV y mamografías .

. Aplicación de vacunas para adultos .

. Testeos preventivos.

Control de glucemia y signos vitales.

Stand saludable a cargo de CIAPS.

Participación del Banco de Leche Humana.

También intervendrán los servicios de Imágenes, Ginecología, Kinesiología, Epidemiología, Agentes Sanitarios, Trabajo Social y Recursos Humanos.

Desde la institución destacaron que el objetivo es facilitar el acceso a controles preventivos y fortalecer la detección temprana, herramientas fundamentales para reducir la incidencia y mortalidad de enfermedades oncológicas en mujeres.