EPEN tiene problemas en sus instalaciones y hay corte de energía en Plaza Huincul

El inconveniente comenzó cerca de las 21.30 h por inconvenientes en uno de los alimentadores que el EPEN tiene la subestación de Huincul.
Los alimentadores instalados son dos, en este caso salió de operación solo uno. El EPEN convocó a personal propio pero también interviene el personal de Copelco.
Afecta a los barrios
- Barrio Uno
- Barrio Norte y Ruca Co.
- Barrio Central
- Barrio 25 de Mayo de Plaza Huincul
- Barrio Soufal de Plaza Huincul
También hubo inconvenientes en los barrios Parque Este y Oeste pero ya está normalizado.
Desde Copelco se emitió un comunicado oficial en el que informan que el personal técnico de Copelco y EPEN está trabajando para restablecer el servicio, todavía no se encuentra el inconveniente.