El primer domingo del mes estará ventoso y mostrará la Luna llena en la comarca petrolera

El domingo 1 de marzo comenzará con condiciones meteorológicas inestables en Cutral Co y Plaza Huincul, en una jornada marcada además por la presencia de la Luna Llena (plenilunio) en el signo de fuego Leo.
Según el pronóstico, durante el día el tiempo se presentará inestable, con una temperatura máxima estimada en 32°C. El viento soplará desde el sector noroeste (NO) a 42 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 57 km/h, lo que aportará intensidad a la jornada.
Por la noche, el panorama será parcialmente nublado y ventoso. La temperatura descenderá hasta una mínima de 13°C, mientras que el viento rotará al oeste (O), con una velocidad promedio de 54 km/h y ráfagas que podrían llegar a los 76 km/h.
En paralelo, el cielo ofrecerá un atractivo especial: la Luna se encontrará en fase de Luna Llena, en el signo de Leo. Fenómeno que suele despertar interés en aficionados a la astronomía.