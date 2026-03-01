El Concejo de Cutral Co inició el período legislativo. Rioseco anunció obras

Mirá la lista de obras y una infografía del discurso del intendente

Este domingo se realizó la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de Cutral Co. Como es habitual, se escuchó el discurso del intendente Ramón Rioseco.

Tras una extensa lectura del orden del día, Rioseco comenzó haciendo referencia al valor que tiene la paz cuando en el mundo se viven momentos de guerra, principalmente en Irán. Y también mencionó la situación económica nacional, de la que dijo “tienen un superávit mentiroso”

Pero lo central del discurso fue la variedad de proyectos de infraestructura, salud, servicios y educación, destacando que el municipio cuenta con un superávit fiscal histórico que permite planificar la ciudad a futuro. A continuación se detallan las obras mencionadas:

Salud e Infraestructura Urbana

Centro de Salud de Monte Hermoso: Se anunció su pronta inauguración.

Centro Oncológico: Se informó sobre la adjudicación de esta obra para evitar que los vecinos deban viajar a Neuquén para sus tratamientos.

Calle Salta: Se adjudicó y ya comenzó esta obra pluvial y vial de gran complejidad, necesaria para resolver problemas estructurales de acumulación de agua en la zona centro y norte.

Planta de Saneamiento: Obra de alta complejidad financiada conjuntamente entre la provincia, Cutral Co y Plaza Huincul, proyectada para los próximos 25 a 30 años.

Pavimentación y Servicios Básicos

Pavimentación: Se completará el asfalto en los barrios Unión , Progreso y la zona restante de Brentana

Red de Gas: Se busca alcanzar el 100% de cobertura este año en los barrios Monte Hermoso, Filii Dei, Villa El Puestero y zonas semirurales.

Servicios generales: Se trabajará para que todos los ciudadanos cuenten con cloacas, agua y pavimento.

Espacios Públicos y Deporte

Plazas: Se iniciaron las obras para una gran plaza temática en el barrio 25 de Mayo , otra en el barrio Unión y una plazoleta en el barrio Progreso .

Gimnasio EPET N° 1: Se firmará la licitación para la construcción de este gimnasio escolar tras décadas de reclamos.

Gimnasio Municipal y de la UTN: Próximo a inaugurarse para el uso de la escuela técnica y de los estudiantes de la carrera de educación física.

Canchas de césped sintético: Se construirán nuevas canchas en los barrios Pueblo Nuevo y Progreso.

Centro Deportivo y Cancha de Hockey: Se terminará el centro deportivo cerca del puente Lubión, que incluirá una cancha de césped sintético vinculada al fútbol y al hockey.

Educación

Carreras Universitarias: Se anunció el inicio de cuatro o cinco carreras nuevas en conjunto con la UTN, la UNCo y universidades privadas para fomentar el futuro de los jóvenes de la localidad.

Mirá el discurso completo en YouTube

La agenda del Concejo Deliberante

Antes de que comenzara el discurso del intendente Ramón Rioseco se escuchó un largo orden del día que incluyó proyectos de ordenanza, proyectos de declaración y de comunicación que presentaron todos los concejales.

Si se considerara la cantidad, los más prolíferos fueron los concejales Fabián Godoy, César Pérez y Elida González.

Pero en cuanto a temas de los proyectos hubo varios coincidentes, hay varios proyectos relacionados con el cuidado de la salud mental, con el desarrollo de los jóvenes y las infancias y el apoyo a la capacitación e inserción laboral de los habitantes de Cutral Co y Plaza Huincul.

Un tema que se mencionó también fue la construcción de baños en el Parque Recreativo Familiar, sobre la ruta nacional 22.