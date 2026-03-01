El CFP N°4 lanza capacitación gratuita en cocina saludable con certificación oficial

Destinada a auxiliares de servicio y personas con conocimientos previos en cocina

El Centro de Formación Profesional N°4 abrió la inscripción para la capacitación laboral “Cocinero/a Especializado/a en Cocina Saludable”, una propuesta formativa destinada a auxiliares de servicio y personas con conocimientos previos en cocina que deseen ampliar sus competencias en el ámbito gastronómico.

El curso cuenta con certificación avalada por el CPE, tiene una duración total de 96 horas reloj y se dictará desde el 9 de marzo hasta diciembre de 2026, todos los martes de 18.30 a 22.00 horas. La iniciativa es gratuita y forma parte de la oferta educativa anual del establecimiento.

Entre los contenidos previstos se destacan el concepto de cocina vegana y vegetariana, pastelería y panadería saludable, además de una introducción a la celiaquía y otras temáticas vinculadas a la alimentación consciente. La propuesta apunta a fortalecer la formación técnica con enfoque en hábitos saludables y nuevas demandas del sector gastronómico.

Para formalizar la inscripción, los interesados deberán acreditar conocimientos previos en cocina y presentar la siguiente documentación:

Certificado de estudios primarios

Fotocopia de DNI

Partida de nacimiento



Para mayor información, las personas interesadas pueden comunicarse al 294 4484308 o acercarse a la sede ubicada en Azucena Maizani 670, Barrio Central, Plaza Huincul.