Cutral Co: Asociación Civil Alborada busca profesor de Educación Física

La búsqueda está orientada a profesionales comprometidos con el trabajo comunitario y la inclusión.

La Asociación Civil Alborada Una Nueva Mirada, de la ciudad de Cutral Co, lanzó una convocatoria para incorporar a un/a profesor/a de Educación Física que desee sumarse a su equipo de trabajo en el desarrollo de actividades físicas y recreativas destinadas a jóvenes y adultos con discapacidad.

La búsqueda está orientada a profesionales comprometidos con el trabajo comunitario y la inclusión, con vocación para acompañar procesos grupales y generar propuestas adaptadas a las necesidades de los asistentes.

Quienes estén interesados pueden solicitar mayor información o enviar su currículum vitae al correo electrónico alboradaunanuevamirada@gmail.com o comunicarse al 2995 335872.