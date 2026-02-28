Lo acusan de homicidio en Rincón, dijo que viviría en Añelo pero mintió y va preso

Lagos está acusado de partícipe necesario en la muerte de Juan Godoy, ocurrida en noviembre de 2024

El hombre, identificado como Hugo Lagos, está pendiente de un juicio en su contra por la muerte de Juan Domingo Godoy, ocurrido en noviembre de 2024.

Los procesos judiciales están demorados ya que debieron cumplirse a los 4 cuatro meses de realizada la formulación de cargos, pero han pasado 15 meses de investigación. En diciembre pasado se resolvió que Lagos dejara la prisión para esperar el juicio en libertad pero no podía vivir en Rincón de los Sauces.

El hombre recuperó la libertad el 2 de diciembre pasado bajo la condición de fijar domicilio en la localidad de Añelo y no ingresar a Rincón de los Sauces ni mantener contacto con testigos del caso. Sin embargo, la fiscalía verificó que la nomenclatura catastral informada no correspondía a Añelo, sino a un puesto ubicado dentro del ejido de Rincón de los Sauces. No está en la ciudad sino en las afueras pero la fiscalía aduce que dentro del mismo municipio. Cuando se lo intentó notificar para una audiencia, la comisaría de Añelo informó que el domicilio no existía en esa jurisdicción, lo que derivó en la declaración de rebeldía y en su posterior detención en el mismo lugar consignado.

En primera instancia, el juez de garantías Marco Lupica Cristo había considerado que esa irregularidad no era suficiente para imponer la prisión preventiva. Pero un tribunal de impugnación opinó lo contrario así que Lagos vuelve a la cárcel.

El caso

Godoy, de 34 años, fue asesinado de tres disparos por una disputa familiar en la esquina de Córdoba y Almafuerte de Rincón. Según la teoría fiscal discutió con su pareja, luego le robó una motocicleta y escapó.

El hijo la mujer y otras dos personas, entre ellas Hugo Lagos, salieron a buscarlo en una camioneta EcoSport, y al encontrarlo le efectuaron los disparos y se llevaron la moto.

Por el caso hay dos mayores de edad acusados, Walter Mercado, hijo de la mujer, Hugo Lagos y un adolescente que en ese momento tenía 17 años y que ahora es mayor de edad.

Lagos está acusado como partícipe necesario del delito de homicidio agravado por la participación de un menor de edad. La fiscalía le atribuye haber intervenido en la planificación y ejecución del ataque, y posteriormente en maniobras destinadas a ocultar elementos vinculados al hecho, entre ellos el vehículo utilizado.