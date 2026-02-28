LIFUNE: los partidos de vuelta de la Copa Provincial 2026 tienen estos horarios

Alianza y Petrolero definen la clasificación en casa

La Liga de Fútbol del Neuquén (LIFUNE) dio a conocer el cronograma oficial para los encuentros de vuelta de los octavos de final de la Copa Provincial 2026 en la categoría masculina. Los equipos de la Comarca Petrolera disputarán sus respectivos compromisos el próximo domingo 1 de marzo en condición de locales.

Alianza y Petrolero buscan la clasificación en casa

El club Alianza de Cutral Co recibirá en su estadio a Embajador de los Andes el domingo 1 de marzo a las 16:00 horas. Por su parte, Petrolero enfrentará a Confluencia en su cancha el mismo domingo, con un horario de inicio pactado para las 18:00 horas.

Cronograma completo de la Primera División (Masculino)

La jornada del domingo 1 de marzo se completará con los siguientes encuentros correspondientes a la fase de octavos de final:

Patagonia vs. S. Estudiantil Chos M.: 16:00 horas en cancha de Patagonia.

San Patricio del Chañar vs. Manzano Amargo: 16:00 horas en San Patricio.

Maronese vs. Unión de Zapala: 17:00 horas en Maronese.

Pacífico vs. Esperanza: 17:00 horas en Pacífico.

Independiente vs. Club Andacollo: 18:00 horas en cancha de Independiente.

Centenario vs. Río Grande: 18:00 horas en Centenario.

Además de la actividad masculina, la programación incluye los cruces de ida de los cuartos de final del fútbol femenino, que comenzarán el sábado 28 de febrero.