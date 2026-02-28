Advierten que todavía no está habilitada la recolección de piñones

Solamente se van a poder recolectar del suelo para preservar la especie

Desde el gobierno provincial se advirtió a las personas que circulan por la zona con araucarias que no está habilitada la recolección.

Recientemente se ha finalizado el monitoreo en los bosques de Araucaria, con el objetivo de estimar la productividad de la especie. Los resultados obtenidos determinan qué áreas estarán habilitadas para la recolección.

Aquí van las normas a respetar:

La recolección de semillas solo podrá realizarse desde el suelo, como medida de preservación de la especie.

Se informará oportunamente la fecha de inicio de la temporada y los sectores autorizados para la actividad.

La recolección fuera de los plazos y lugares habilitados puede derivar en multas y sanciones.



Se le pidió a turistas y vecinos de las localidades de Villa Pehuenia, Moquehue y alrededores que esperen las indicaciones y respeten las normas.